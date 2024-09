Atalanta-Arsenal in arrivo in città oltre 1 300 tifosi inglesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bergamo. Forse parlare di “invasione inglese“ è per certi versi fuori scala, ma non lo è sicuramente dire che al solito caldissimo tifo nerazzurro questa sera si contrapporrà uno spicchio di Gewiss Stadium di un rosso particolarmente intenso. Il settore ospiti è infatti andato tutto esaurito:1.300 i biglietti totali venduti ai supporter— che sono inintra mercoledì e giovedì. Nessun charter organizzato dalla tifoseria dei Gunners, ma soltanto voli di linea: i diretti per raggiungere Orio d’altronde abbondano e non serve nemmeno inventarsi qualche assurda triangolazione con scali particolari.