Alluvione Romagna la rabbia di Bonelli contro Meloni | Irresponsabile si rimetterà gli stivali di gomma per promettere soldi mai arrivati?

(Di giovedì 19 settembre 2024) Angelodi Alleanza Verdi-Sinistra ha chiesto che Giorgiavenga a riferire in Aula su quanto sta accadendo in Emilia-, colpita nuovamente da nubifragi e alluvioni. “Si copre gli occhi di fronte alla crisi climatica, mentre va da Confindustria a dire che il problema è la transizione ecologica. È un– ha detto– come il governo di cui è a capo. Cosa farà ora, siglidiper andare ache non sono mai?”. L'articolo, ladi: “, siglidipermai?” proviene da Il Fatto Quotidiano.