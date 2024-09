Aggressioni ai medici i sindacati ospedalieri ricevuti da Schillaci Al Servizio sanitario nazionale servono risorse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per porre un freno alle continue violenze contro gli operatori sanitari occorrono, quelle che la politica non garantisce da anni al. Fondi per assumere nuovo personale e pagarlo meglio, per riorganizzare il sistema della salute pubblica, per garantire la sicurezza di chi lavora e per mettere in campo una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini. È quello che oggi – 19 settembre – le sigle sindacali hanno chiesto durante l’incontro convocato al ministero della Salute. “Non è un tema che riguarda la nostra categoria – commenta a ilfattoquotidiano.it Pierino Di Silverio, segretariodell’Anaao Assomed – è una guerra che riguarda tutto il Paese per salvare lo stato sociale. Altrimenti non rimarrà nessuno a curare le persone. Nel 2023 oltre 5mila colleghi tra i 43 e i 55 anni si sono dimessi dal Ssn.