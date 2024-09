A Casa Bruschi ingresso gratuito per la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arezzo, 19 settembre 2024 – Tante occasioni speciali per visitare laMuseo Ivan, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, nei prossimi fine settimana. Domenica 22 settembre per la settima edizione delladeioffre l’a tutti i visitatori con inclusa la visita alla mostra Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Palio della Balestra e il Gioco del Ponte, inserita nel progetto Terre degli Uffizi ideato e realizzato da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi eGrandi. Sabato 28 e domenica 29 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, saranno organizzate visite guidate alle 11 e alle 16 alla collezione permanente, oltre che sempre alla mostra Tornei di Toscana.