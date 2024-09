Un posto al sole trama 18 settembre 2024 | Marina e Roberto in crisi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024)saranno sempre più inad Unal, come segnala ladella soap opera di Rai 3 relativa alla puntata che andrà in onda mercoledì 18. I due coniugi, in particolare non riusciranno a trovare un punto d'incontro per quanto concerne la vicenda del piccolo Tommaso in quanto Ferri sarà sempre più preso dal processo a carico di Lara Martinelli e Maddalena Kovalenko. L'imprenditore, in particolare, continuerà a portare avanti, in tribunale, la sua strategia per screditare Ida affinché non ottenga la custodia del figlioletto. La Giordano, però, non condividerà l'atteggiamento del marito in quanto è convinta che Tommaso debba stare con sua madre.