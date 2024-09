Quando Schilacci volò in Giappone e trovò l’America | così Totò divenne l’eroe di due mondi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Una trattativa imprevista, un’avventura imprevedibile. Tanto poterono la fama di unale leggendario, quattro anni prima, e un calcio lontanissimo che iniziava a costruire il proprio futuro. Cinque miliardi di lire per 18 mesi di contratto, fino al dicembre del 1995: una cifra spropositata per quei tempi, ma tanto spuntarono gli uomini del suo procuratore, Antonio Caliendo, e nella primavera del 1994, trent’anni fa e spiccioli, ormai ai margini dall’Inter a campionato ancora in corso,Schillaci firmò i documenti che lo avrebbero portato – primo calciatore italiano – a giocare nel campionatose.