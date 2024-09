Nadia Chiarello trovata morta nella neve a 17 anni nel 1979 Arriva la svolta | Il corpo sarà riesumato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mistero della morte di, la giovanesenza vita in una bucanela Chiampo (Vicenza), riemerge dopo 45. Il 20 settembre 2024 ildella ragazza verràper cercare nuove prove., a soli 17, scomparve il 10 gennaio di quell’anno. Il suovenne ritrovato nove giorni dopo vicino alla conceria Italia, dove lavorava come segretaria.Leggi anche: Mostro di Firenze, l’autopsia suldi una delle vittime potrebbe svelare finalmente la verità Il caso venne inizialmente archiviato come incidente stradale. L’autopsia aveva rilevato un grave trauma cranico, ma nessun colpevole fu mai identificato. La versione ufficiale parlava di una morte accidentale, ma molte domande sono rimaste senza risposta. Atti vandalici sulla tomba di: “Stiamo infastidendo qualcuno” Ora, a distanza di decenni, qualcosa si muove.