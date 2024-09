Maltempo il meteorologo esclusivo | Nel weekend una breve tregua Dalla prossima settimana…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sono ore molto complicate per ilin Italia. Le piogge cadute in gran parte del Paese hanno provocato disagi e anche una vittima Ilmette in ginocchio l’Italia. Le ultime ore sono state molto complicate in diverse zone del nostro Paese a causa della quantità di pioggia caduta (in Puglia un vigile del fuoco ha perso la vita ndr). Ma non è assolutamente finita qui. Per domani, giovedì 19 settembre, la Protezione Civile ha emesso una allerta rossa per l’Emilia-Romagna (scuole chiuse e il consiglio di evitare gli spostamenti ndr) e arancione per le Marche, parte della Puglia e della Toscana. Pioggia (Ansa) – cityrumors.itAncora ore critiche, quindi, in diverse regioni italiani. Poi da venerdì dovrebbe tornare il sereno. Unacomunquevisto chesettimana è attesa almeno una nuova perturbazione.