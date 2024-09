LIVE Youth America’s Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa domina la terza regata e svetta in classifica generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:47 LADOPO TRE REGATE DI FLOTTA 1-(ITA) 27 punti 2-American Magic (USA) 17 3-Athena Patway (GBR) 15 4-Team New Zealand (NZL) 13 5-Alinghi (SUI) 9 6-Orient Express (FRA) 8 11:43a dir poco perfetta degli italiani, in fuga sin dal terzo lato. 20’12” il crono impiegato daper completare la. Secondo posto per Athena Patway a 48 secondi dagli azzurri, terzo Team New Zealand ad 1’07”. Quarta posizione per Alinghi.VINCE! 11:39 Un minuto e 27 secondi di ritardo per Athena Patway, che continua a difendere circa 100 metri di vantaggio su New Zealand. 11:38entra senza problemi nell’ultimo gate e si avvia a percorrere l’ultimo lato di poppa. I nostri giovani velisti fanno sognare! 11:37 Virata da manuale per