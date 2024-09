Le nuove rotte della sicurezza sul lavoro e le sfide dell’antincendio | al via Safety Expo 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bergamo. Il 18 e 19 settembre associazioni, istituzioni, operatori del settore e figure professionaliprevenzione etorneranno a confrontarsi a Bergamo Fiera in occasione di, la fiera nazionale dedicata alla salute esule alla prevenzione incendi che quest’anno giunge alla sua settima edizione. In programma più di 120 appuntamenti tra convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e addestramento pratico, spettacoli e presentazioni di prodotti, servizi e tecnologie, con più di 200 relatori e anche artisti che scendono in campo per vincere la sfida contro il drammatico fenomeno degli infortuni e delle morti sul(Open data Inail gennaio-luglio).