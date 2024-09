La Roma esonera l' allenatore De Rossi Panchia a Juric

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - Lahato Daniele Dedopo appena quattro giornate di campionato. "L'AScomunica di aver sollevato Daniele Dedall'incarico diresponsabile della Prima Squadra", si legge in una nota del club di proprietà dei Friedkin, "la decisione del Club è adottata nell'interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".  Tra le ipotesi per la panchinanista ci sarebbe il nome di Stefano Pioli, ex tecnico di Milan, Lazio, Fiorentina e Inter. Era circolato anche quello di Massimiliano Allegri.