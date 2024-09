Grand Prix de Wallonie 2024 | lo spagnolo Roger Adrià si impone in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Seconda vittoria consecutiva per la Spagna nelde, corsa belga che si disputa nel mese di settembre, giunta oggi alla sua sessantaquattresima edizione. Ad imporsi sul traguardo di Namur e a succedere nell’albo d’oro a Gonzalo Serrano èvincente per il corridore classe 1998 della Red Bull – BORA – hansgrohe che coglie il secondo successo della carriera, a due anni di distanza dal primo agguantato alla La Route d’Occitanie nel 2022. Corsa molto tirata che alla fine si è decisa in uno sprint ristretto: testa a testa tutto iberico sulla linea del traguardo conche è riuscito a beffare sul colpo di reni il connazionale Alex Aranburu (Movistar Team), il francese Clément Champoussin (Arkéa – B&B Hotels) ed ile deluso, l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché – Wanty).