Biasin raccomanda | Inter no agli sbalzi d’umore! Loro quasi invincibili

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024), nel giorno di Manchester City-, ha parlato della partita dell’Etihad, ma allo stesso tempo è ritornato sul pari di Monza. NO– Dalle colonne di Tmw, Fabriziosi è espresso sul grande match di questa sera tra Manchester City e. Il giornalistaanche i tifosi: «Oggi tocca all’. Sarà dura contro il Manchester City dei(in casa, la squadra di Pep non perde nei 90 minuti in Champions dal 2018), ma ha gli strumenti per fare quantomeno una buona figura. A prescindere, guai a farsi prendere d: il pareggio di Monza è figlio di una prestazione non all’altezza del lignaggio e delle ambizioni nerazzurre, ma pensare che un 1-1 si debba tradurre in una tragedia, appare decisamente esagerato».