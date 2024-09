Un buono colazione per chi viaggia in bicicletta in città

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 17 settembre 2024) Fino al 20 settembre, chi si sposterà inal mattino, dalle 7.30 alle 8.30, per andare a scuola o al lavoro o più semplicemente per fare la spesa, potrà avere un "" con cappuccino o caffè e brioche nei bar convenzionati.a chi gira in bici È così, che la Fiab-Amici delladi Ascoli apre la "Settimana europea per la mobilità", istituita dalla Commissione Europea per sensibilizzare gli Stati sulla mobilità urbana sostenibile. Ad Ascoli, insomma, chiinin, merita un premio. «Con questa iniziativa intendiamo dare un piccolo, ma concreto incentivo – dicono i volontari dell’OdV FIAB-AdB – a chi sceglie laper gli spostamenti quotidiani, facendo un gran bene alla, riducendo il traffico motorizzato ed eliminando l’emissione di gas di scarico nocivi, soprattutto per i più deboli».