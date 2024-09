Terrifier 3 | ancora sangue e morte nel nuovo trailer italiano

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 17 settembre 2024) La nuova icona del cinema horror “Art il Clown” è pronto ad approdare per la prima volta al cinema con l’atteso3. Distribuito nelle sale italiane da Midnight Factory, etichetta Plaion Pictures, dal 7 novembre 2024, il terzo capitolo della sanguinolenta saga horror potrà contare su un’anteprima il 31 ottobre giusto in tempo per Halloween 2024. Per l’occasione, quest’oggi3 torna protagonista in rete attraverso la versione italiana del3 e le note di produzione3 è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, Steven Della Salla, Jason Leavy e Michael Leavy. I produttori esecutivi saranno Chris McGurk, Brad Miska, Brandon Hill e Yolanda Macias per Cineverse e Bloody Disgusting.