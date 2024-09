Sondaggio Mentana | se si votasse oggi FdI stravincerebbe Più l’attaccano e più avanza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024)“pesantissimo”. Le rilevazioni continuano a trascinare Giorgia Meloni. Dopo una settimana di fuoco, tra accuse, polemiche, fake news, urla e strepiti delle opposizioni, FdI continua la suata oltre il 30 per cento dei consensi (30,3%). Se si– fatidica introduzione del direttore del Tg la7 Enrico- FdI non vincerebbe ma, Fratelli d’Italia col vento in poppa A confermarlo arriva puntuale ilSwg, proposto durante il TgLa7. Ancora una volta le opposizioni rimangono con le pive nel sacco a contemplare come il tritacarne mediatico non intacchi minimamente il partito che guida la coalizione di governo. E se la settimana precedente il partito della premier aveva avuto un lievissimo calo dello 0,1 per cento, questa settimana – tra le più difficili affrontate dall’esecutivo- riguadagna tutto.