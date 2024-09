Skincare anti pollution | cos’è e perché non è possibile farne a meno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 17 settembre 2024) Lapullution è ormai entrata a pieno titolo nelle (buone) abitudini beauty di moltissime donne, utile per supportare la pelle, aggredita costantemente da CO2 e altri composti organici volatili. Formule sempre più perform, presenti in sieri e creme di ultima generazione aiutano a giocare d’cipo e a proteggersi. Ecco tutto quello che c’è da sapere per avere una pelle sempre splendente e difesa. Colorito spento e ossidazione: gli effetti delle polveri sottili sulla pelle La pelle risente delle aggressioni esterneè un organo esposto.