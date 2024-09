Ronaldo non segna e si sfoga contro due leggende sono dei ratti…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 17 settembre 2024) CR7 non va in rete per la prima volta in stagione, ma si diverte a insultare due grandi campioni che l’avevano preso in giro E’ insolito vedere Cristianoche insulta altri suoi colleghi o vecchi campioni, ma è successo anche questo. E’ molto attento a non farlo, anche perché cerca sempre di essere superiore, ma stavolta non ce l’ha fatta. L’ex giocatore di Real e Juventus attacca due ex grandi campioni del calibro di Shearer e Lineker definendoli due ratti (Ansa Foto) Cityrumors.itNon ha sopportato la presa in giro di due ex campioni che se lapresa con lui quando CR7 ha pianto agli ultimi Europei dopo che aveva sbagliato un rigore decisivo. La stessa competizione dove per la prima volta il campione ex Real e Juventus non è riuscito are nemmeno una rete. Non era mai sucesso.