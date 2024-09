Record di presenze alla settima Randonnée Reale Borbonica con arrivo e partenza da Piana di Monte Verna

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 17 settembre 2024)di. Sono stati 250, provenienti anche da fuori regione, i partecipanti. È questo l’evento cicloturistico itinerante che mette in rete il sito Unesco della Reggia di Caserta, le sue articolazioni con i siti borbonici minori e i borghi e le eccellenze materiali e immateriali “oltre la Reggia”. Il tutto tra cultura, natura e tipicità enogastronomiche. Il Comune didi, per il secondo anno consecutivo, è stato il luogo didella kermesse. La manifestazione è stata ideata e organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania Bici, con il sostegno del Comune didie in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta.