Reati Milano in cima Prima in Italia per furti giù di poco le rapine Sos violenze sessuali

(Di martedì 17 settembre 2024)si conferma anche nel 2023 la provincia con il più elevato indice di criminalità in. La metropoli e l’hinterland che le ruota attorno sono anche in(o nelle immediate vicinanze) allelusinghiere classifiche sudi strada come, anche se per queste fattispecie, quelle che più allarmano i residenti (e più alimentano la polemica politica), i dati complessivi rimandano un leggero calo. Di contro, va registrato il lieve aumento, in linea con quanto emerso dodici mesi, dei casi di violenza sessuale. È la fotografia scattata come ogni anno dal report del Sole 24 Ore sulla base delle statistiche della banca dati interforze del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. Nel 2023, il numero delle denunce (il 63% di queste sono state presentate in città) ha raggiunto quota 230.394, cioè 5.316 in più rispetto alle 225.