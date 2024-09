Parata per il clima per chiedere una città sostenibile e accessibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) In concomitanza con la prossima giornata nazionale per ilprevista per l’11 ottobre, il movimento locale di Fridays for future Pavia, organizza unate parade. L’appuntamento, comunicato non a caso in occasione della Settimana europea della mobilità che invita a riflettere sull’utilizzo delle superfici urbane, è per le 17,30 in piazza del Tribunale per portare avanti le richieste per unapiúa tutti. L’anno scorso lo sciopero per ilera stato un successo. "Spero che quest’anno partecipino ancora più persone" ha detto un’attivista che venerdì scorso, insieme agli altri ragazzi di Fridays for future, ha organizzato un volantinaggio indirizzato ai pedoni e alle persone in auto per far sapere della manifestazione di ottobre.