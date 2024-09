Ieo e Monzino di Milano primi ospedali specialistici d’Italia e scalano la classifica mondiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)– Per il quinto anno di fila l'Istituto europeo di oncologia (Ieo) e il Centro cardiologicodisonoin Italia nella'World Best Specialised Hospital 2025', elaborata dal settimanale internazionale 'Newsweek' in collaborazione con la società di ricerca Statista. A livello internazionale, informano dai due istituti, Ieo ebalzano rispettivamente dal 16esimo al nono posto in oncologia e dal 19esimo all'11esimo in cardiologia. Ilresta inoltre 23esimo in cardiochirurgia. LaNewsweek - ricordano una nota i due presìdi - indica i migliori centrial mondo in 12 discipline e per oncologia e cardiologia seleziona i top 300. Le liste si basano su un'indagine globale che coinvolge decine di migliaia di professionisti della sanità: medici, altre figure sanitarie e manager.