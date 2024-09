America’s Cup Under 25 Luna Rossa alla prima giornata di gare | arriva un primo e un secondo posto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024) Barcellona, 17 settembre, 2024 – Ottima performance perPrada Pirelli che, grazie ale alconquistati oggi, totalizza 17 punti nella classifica provvisoria del Gruppo A, riservato ai team giovanili diCup. Ladell’UniCredit YouthCup è stata caratterizzata da condizioni meteo al limite, che hanno costretto il Comitatoa rimandare la partenza fino alle ore 17.00 per mancanza di vento, e poi ad accorciare il percorso della Race #2 per le forti raffiche e l’onda formata. Solo due delle quattro regate previste oggi sono state disputate. RACE #01 Partita con oltre tre ore di ritardo per aspettare il vento sul campo di gara, la regata vede lo start con circa 7 nodi d’aria che andranno aumentando fino a 13 nodi.