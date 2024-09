Aggressione al Riuniti | indagati 20 tra medici e infermieri per la morte della 23enne 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI- Sarà eseguita domani pomeriggio l'autopsia sul corpo di Natasha Pugliese la ragazza di 23 anni di Cerignola deceduta il 4 settembre scorso durante un intervento chirurgico. Per questala procura di Foggia ha indagato venti persone, tradel policlinicocon l'accusa di omicidio colposo. Un atto dovuto, quelloprocura, per permettere aglidi nominare un loro consulente di parte che possa assistere all'esame autoptico. La procura, domani mattina, affiderà l'incarico al professor Vittorio Fineschi che, nel primo pomeriggio, eseguirà l'autopsia. Poi avrà sessanta giorni per presentare le sue conclusioni. Sul decessoragazza anche la direzione generale del policlinico ha aperto una indagine interna.