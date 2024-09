A Campari quota di minoranza nella sudafricana Capevin Holding

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)ha perfezionato l'acquisizione del 14,6% dellas per 69,6 milioni di sterline, pari a 82,6 milioni di euro. Lo annuncia il gruppo che sottolinea che ladetiene una partecipazione indiretta del 100% della scozzese Cvh Spirits, titolare dei marchi Single Malt Whiskies Bunnahabhain, Deanston, Tobermory and Ledaig, and Blended Whiskies Scottish Leader and Black Bottle.si è assicurata inoltre i diritti per la distribuzione dei marchi di Cvh Spirits in Francia e in Corea del Sud. In base agli accordiha esercitato il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione dellae gode di "diritti aggiuntivi di governance per proteggere la propria posizione di". L'operazione - spiegano a Sesto San Giovanni - si è conclusa ricorrendo all'utilizzo della cassa disponibile.