Vuitton Cup | Luna Rossa ko nel quinto round contro American Magic

(Di lunedì 16 settembre 2024) AGI - Quinta regata e prima sconfitta perPrada Pirellinella semifinale della LouisCup, in scena nel mare antistante Barcellona. L'AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, rimane comunque in vantaggio sugli statunitensi del New York Yacht Club, che hanno ottenuto il primo punto. La situazione vede adesso i velisti con al timone il siciliano Francesco Bruni e l'australiano Jimmy Spithill in vantaggio per 4-1 e, quindi, sempre a un passo dalla finale della competizione riservata agli sfidanti della America's Cup.  Per la barca italiana sarebbe la quinta finale: fino a ora due volte ha vinto, andando poi in Coppa America, e altre due volte ha perso.