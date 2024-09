Valencia | Rafa Mir multato dal club per violazione del regime interno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024)Mir ha accettato la multa che ilha deciso di imporgli dopo aver scoperto l’esistenza di un fascicolo disciplinare contro di lui, per aver violato ildella società. Il calciatore è stato denunciato per violenza sessuale nei confronti ed è attualmente indagato e rilasciato con misure cautelari. Mir è rimasto in cella due giorni, uno dei quali prevedeva l’allenamento con la squadra. La sua assenza ha fatto scattare i provvedimenti del. Illo punirà con una decurtazione tra il 7% e il 25% dello stipendio mensile. Questa sanzione può essere aumentata applicando anche una seconda percentuale, nel caso in cui l’importo superasse il milione mensile. La Tribuna Deportiva ha riportato che il calciatore ha deciso di non contestare il fascicolo informativo aperto dal, di cui è stato informato lunedì 9 settembre.