The Batman | un’altra serie spin-off è in fase di sviluppo lo conferma il produttore di The Penguin

(Di lunedì 16 settembre 2024) Uno dei produttori di Thee Thehato che è indi-off ambientata a Gotham. Il debutto dellache vedrà Colin Farrell approdare sul piccolo schermo nel ruolo del Pinguino è dietro l’angolo. A quanto pare, ci sarebbero stati piani anche per altri-off, di cui uno incentrato sul dipartimento di polizia di Gotham e un altro sull’Arkham Asylum. Lo scorso luglio, purtroppo, Reeves ha rivelato a Variety che HBO avesse abbandonato entrambi i progetti, motivando la decisione con la volontà di “puntare di più sui personaggi principali“. Ora, The Direct ha intervistato i produttori esecutivi di The, Matt Reeves e Dylan Clark, per avere dettagli sulla prossimadella HBO, e Clark ha rivelato che è indiun altro progetto-off collegato a TheEpic Crime Saga.