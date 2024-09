Secondi a pari merito con Brescia e Sudtirol Ma resta inviolato il primato di imbattibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Vediamola così: l’attuale capolista, contro lo Spezia, ha sudato e non poco per conquistare un insperato pareggio. Il Pisa, dopo la quinta di andata, spicca infatti il volo esolitario in testa alla B, seguita dagli aquilotti (con), con cui, però, continua da sola a condividere ildell’. Il gruppo allenato da D’Angelo, però, ne ha giocate soltanto due in casa (i toscani tre) e ben conosciamo la forza del Picco, uno stadio capace di spingere la squadra, in questa stagione, a due incredibili vittorie e che sa quanto valga la prossima casalinga. Inutile rammentare l’avversario, la sesta di andata contro la Carrarese è già cerchiata sul calendario dei tifosi spezzini. Che i calciatori non sappiamo il peso di questa sfida, è impossibile. Il capitano Hristov l’ha già anticipato al termine del match contro la Cremonese.