Promozione Primo ko della stagione | il Montelupo deve cedere al Centro Storico Lebowski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) C. S.: Onori, Sternini, Burchielli, Quadri, Prunecchi, Giuntoli, Bonini, Mazzoli, Ciancaleoni, Calbi, Diaby. A disp. Pagani, Pancani, Mina, Rossi, Urbinati, Tucci, Gualandi, Nicolosi, Magnolfi. All. Miliani: Lensi, Cupo, Sparaciari, Ferrmaca, Corsinovi, Alicontri (60’ Marrazzo), Tremolanti (60’ Ndaw), Caparrini (75’ Beconcini), Masoni (75’ Ulivieri), Torrente, Cerrini (28’ Cintelli). A disp. Boretti, Pucci, Braconi, Sinteregan. All. Lucchesi Arbitro: Iglio di Pistoia (assistenti Egitto e Giovanili di Arezzo) Reti: 24’ Ciancaleoni, 77’ Diaby FIRENZE – Una rete per tempo condanna ilcontro il. Un successo meritato da parte dei padroni di casa, che hanno approcciato meglio la gara.