Occhiobello successo per la ‘prima’ della Festa dello sport

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 - “Ero una bambina che si allenava come voi in questa palestra e inseguiva un sogno”. Alessia Maurelli, medaglia di bronzo a Parigi, è stata la madrinae delle associazioni del terzo settore che si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 settembre nell’areaiva di via King e nel parco Buozzi. La manizione, organizzata dal Comune di, ha radunato 17 societàive che hanno promosso le attività e 21 associazioni del terzo settore, presenti per fare conoscere i servizi offerti. A tutti è stato consegnato un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.