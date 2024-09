Il nuoto agonistico è a rischio | Noi abbandonati dalla politica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilsambenedettese resta senza agonismo. L’unica società che si occupava di questo settore era la Pool. La società, ad oggi, è costretta a pagare cifre astronomiche per gli spazi acqua: 33 euro all’ora contro i 6 o 10 di altre località e non riesce più a garantire il servizio. Sarebbe bastato che il consiglio comunale, nel corso dell’ultima assise, avesse approvato una modifica al regolamento comunale, assegnando fasce orarie specifiche al. Una manovra finalizzata alla successiva riduzione delle tariffe per gli spazi acqua destinati che avrebbero permesso all’agonismo di sopravvivere. La delibera, invece, è stata bocciata dalle opposizioni con la motivazione che la stessa sarebbe stata studiata a tavolino in favore di una società e a dispetto delle altre. Ad alzare la voce, allora, è Adriano Orsatti, presidente dell’Unione Insieme per il