Dal Piepergate ai post sui social | i precedenti dello scontro tra Breton e von der Leyen

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Lei ha chiesto alla Francia di ritirare il mio nome, per ragioni personali che in nessun caso lei ha discusso con me direttamente” e “alla luce degli ultimi sviluppi, che attestano ulteriormente una governance carente, sono arrivato alla conclusione di non poter più svolgere il mio lavoro nel collegio”. Le dimissioni del commissario Ue al Mercato interno, Thierry– indicato dal presidente francese Emmanuel Macron per un secondo mandato – diventano un vero e proprio atto di accusa contro Ursula von der. ????Breaking news: My official portrait for the next European Commission term ?? pic.twitter.com/BolWcdYiPU — Thierry(@Thierry) September 16, 2024 La lettera pubblicata su X con il riferimento ai contrasti con la presidente della Commissione europea, è solo l’ultimo passaggio di unotra i due nato già nei mesi scorsi.