8ª edizione della MILANO MUSIC WEEK cosa c’è da sapere?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) Proseguono i preparativi per l’8ªche si terrà dal 18 al 24 novembre aper celebrare laa in tutte le sue forme. E’ disponibile online il modulo per proporre il proprio evento. Andiamo a conoscere le modalità. Preparati per la, tutto quello che devi! Si terrà dal 18 al 24 novembre ala, un evento annuale che celebra laa in tutte le sue forme. Tipicamente presenta una serie di concerti, vetrine, workshop, panel e discussioni, evidenziando vari generi e aspetti dell’industriaale. Istituito per promuovere la culturaale e sostenere gli artisti, l’evento riunisceisti, professionisti del settore e fan.