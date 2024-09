Verstappen non vince da sette gare | può perdere il Mondiale? Il tentativo di rimonta di Norris e il crollo di Red Bull

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) e ora si fa dura Max! Il pilota olandese, infatti, non ha vinto nemmeno il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassimo appuntamento deldi Formula Uno 2024. E, sapete qual è l’aspetto più preoccupante? Non fa nemmeno più notizia. Sono 7, infatti, le domeniche a bocca asciutta per il trevolte campione del mondo. La sua unica fortuna? Alle sue spalle continuano a “graziarlo”. Il più classico dei “bicchieri mezzi pieni”. Sul tracciato cittadino di Baku è arrivato un nuovo capitolo del momento grigio del pilota del team Red. Preoccupante, inoltre, per due motivi ben precisi. In primo luogo perché, ormai, la RB20 che fino a qualche mese fa era di un altro pianeta rispetto a tutti, fa fatica. Non solo, appare del tutto imprevedibile per tecnici ed ingegneri. Dopotutto, come si è visto ieri, l’olandese era eccellente con i tempi fino alla Q2, salvo poi svanire nella Q3.