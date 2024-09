Testa di Lepre il caso de I Due Liocorni | immobile occupato da malviventi e il business della vendita di beni pubblici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 15 settembre 2024) Fiumicino, 15 settembre 2024 – La Camera dei deputati ha approvato .una nuova legge che prevede pene severe per chi occupa immobili senza alcun titolo e senza contratto di locazione. Il provvedimento stabilisce condanne fino a sette anni per chi, in modo fraudolento, prende possesso di immobili del patrimonio abitativo pubblico o privato. L’obiettivo è frenare una pratica illegale che ha preso piede in Italia, diventando un problema preoccupante e diffuso. Immobili abbandonati nel mirino Nel nostro territorio, così come nel resto d’Italia, non è raro vedere edifici abbandonati, spesso lasciati in uno stato di degrado. Le cause sono molteplici: eredi che non intervengono, mancanza di fondi, trasferimenti o divorzi.