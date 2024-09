Re Carlo ultime notizie | Harry parla del suo compleanno ma si scorda di Meghan

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 15 settembre 2024)d’Inghilterra sta per raggiungere un traguardo molto importante. Il Duca di Sussex, infatti, compirà 40 anni il prossimo 15 settembre 2024, ma, neanche per la speciale occasione, il figlio minore di Rerivedrà qualche componente della sua famiglia d’origine, visto che tra lui e i Windsor continua la freddezza, che si è creata da quando ha deciso di lasciare la patria per trasferirsi con la moglie in California. Nella villa di Montecito,d’Inghilterra festeggerà il suoimportante con una festa ricca di star. Ma, per celebrare il suo quarantesimo, il Principe ha rilasciato anche una dichiarazione alla BBC, descrivendo le sue emozioni alla vigilia del suo giorno importante. Ma nel suo messaggio celebrativo, il Duca di Sussex ha citato i figli, ma non ha menzionato completamente l’amata moglieMarkle.