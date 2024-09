Non è lontanamente paragonabile alla qualità della Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 15 settembre 2024) Breaking: Il difensore greco Konstantinos Mavropanos è stato criticato per la sua recente prestazione con il West Ham durante il pareggio contro il Fulham. Sabato pomeriggio gli Hammers sono stati costretti a pareggiare 1-1 in trasferta al Craven Cottage, in una partita che avrebbero perso se non fosse stato per il gol segnato all’ultimo secondo che ha salvato la partita. Raul Jiminez ha aperto le marcature per gli ospiti, sfruttando al 24° minuto un passaggio intelligente del nuovo acquisto estivo Emile Smith-Rowe e insaccando la pin rete. Gli ospiti hanno faticato a crearsi delle occasioni, mentre la squadra di Marco Silva ha invaso la porta degli Hammers, totalizzando ben 21 tiri nel corsopartita.