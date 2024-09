No al biogas in via Catena In municipio scatta il sit-in

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Hanno deciso di far sentire la loro voce i cittadini di Vigarano per dire ‘No’ alla nuova centrale a biometano a Vigarano. Giovedì prossimo alle 18.30 hanno organizzato un sit davanti alper gridare la loro contrarietà "all’autorizzazione per l’insediamento di un nuovo impianto nel territorio". I progetti indicano che dovrebbe sorgere in via, al confine con il comune di Ferrara. E’ iniziato l’iter della ditta che ha chiesto i permessi. Le lista civiche di minoranza ViviAmo Vigarano e Costruiamo il futuro con te hanno espresso un parere trinciante e hanno organizzato incontri, confronti e anche una raccolta firme. Giovedì sera si è tenuto il primo incontro.