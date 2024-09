Napoli straripante | 4-0 a Cagliari gli azzurri tornano primi in classifica

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024)0-4: ilvince con i gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. Antonio Conte riporta gliin vetta. Ilsi riprende la vetta della Serie A con una prestazione dominante contro il, vincendo 4-0 e mandando un messaggio chiaro a tutta la concorrenza. Le firme della vittoria portano i nomi di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno, in una serata perfetta per la squadra di Antonio Conte. Una vittoria che sa di riscatto: ilè di nuovo primo Dopo un inizio di campionato incerto con la sconfitta contro il Verona, ilha rialzato la testa con tre vittorie consecutive, tornando in cima allacon 9 punti. Una prestazione solida che vede glimomentaneamente davanti a Juventus e Torino, in attesa del match dell’Inter contro il Monza.