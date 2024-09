Kaki e ocra | l’abbinamento colore autunnale da provare ora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 15 settembre 2024) Ufficialmente non è ancora iniziato, ma l’autunno è già arrivato nei guardaroba di stagione. Con il primo freddo l’istinto è quello di fare il cambio armadio e dare ufficialmente il benvenuto a capi più pesanti e una palette che riprenda i colori settembrini. Si, perché a volte bastano le giuste nuance per svoltare il mood del proprio stile: come il verdee l’proposti da Schiaparelli sulle passerelle autunno inverno 2024 2025. Una combinazione che sa di passeggiate in montagna e foliage, resa ancora più intrigante da una pochette marrone. Per il giorno, ma ancor di più per la sera o per le cerimonie autunnali, ecco come abbinare questi due colori alla perfezione rimanendo al passo con le tendenze.