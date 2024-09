Il regista e autore Gino Ceriachi presenta tre mediometraggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Tripla proiezione oggi (ore 16) all’auditorium dell’Istituto ‘Carlo Urbani’ di Moie. Si tratta di tre opere firmate dal, noto soprattutto per il pluripremato film sulle Marche ‘Cuore Calmo’. Si inizia con un ‘prologo’, ovvero ilo ‘Milano-Shanghai sola andata’, e si prosegue con il cortometraggio ‘Il sogno di una distribuzione indipendente’, nato originariamente come ‘Le Novelle Marchigiane’. A seguire si potrà vedere proprio ‘Cuore Calmo’. Il corto racconta tre storie di carattere autobiografico, che si svolgono a Morro d’Alba, Castelbellino e Urbania. Protagonista è un paesano di Moie che vuole diventare il successore artistico di Gaspare Spontini, però nel cinema, non nella musica E’ convinto di aver fatto un bel film e lo vuole distribuire nelle sale. Il problema è trovare un distributore disposto ad accontentarlo.