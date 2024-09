Errare humanum est sempre | l’importanza di sbagliare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Bologna, 15 settembre 2024 –est. I Romani avevano ragione: a differenza di noi moderni, pensavano infatti chefosse non una colpa da espiare ma un gradino indispensabile per la crescita dell’individuo e per il raggiungimento della verità, spesso figlia di una ricerca lunga e faticosa che va oltre gli schemi. Un’idea di cui restano tracce vistose nella nostra lingua:vuol dire anche perdere la strada, vagabondare alla ricerca di qualcosa. E non è forse vero che la storia umana è costellata di errori, molti dei quali, se corretti, avrebbero cambiato ciò che siamo? Da questi interrogativi, di matrice filosofica ma che si affacciano anche sulla vita di tutti i giorni, parte l’affascinante riflessione di Enrico Castelli Gattinara, che già nel titolo promette un viaggio al di là delle colonne d’Ercole che sorvegliano certe nostre convinzioni.