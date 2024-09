Donald Trump l’ex presidente degli USA e la dura presa di posizione sul social Truth | Io odio Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024)attaccaattraverso un post su. Le parole delStati Uniti arrivano dopo l’endorsement dell’amata cantautrice per la viceKamala Harris, avversaria politica dicontro: ladisuStati Uniti ha pubblicato un post sulin cui attacca la pop star statunitense. Ladidiarriva dopo l’endorsement dell’amata cantautrice per la viceKamala Harris, avversaria politica dinelle elezioni del 5 novembre. I candidati hanno avuto un dibattito televisivo lo scorso martedì sulla Abc, e a tal propositoaveva pubblicato un post sul sul profilo ufficiale in cui annunciava il suo appoggio alla candidata avversaria di, Kamala Harris.