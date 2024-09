Tragedia a Ozieri | bambino di 10 anni muore schiacciato da una porta da calcio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024)– Una tragica fatalità ha sconvolto la comunità di, nel cuore del Logudoro, dove undi 10ha perso la vita in un incidente sul campo da. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe statodalla caduta improvvisa di unada, mentre si trovava a giocare con alcuni coetanei. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, con l’arrivo di un’ambulanza base, di una medicalizzata e dell’elisoccorso, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Ilè deceduto sul posto, lasciando la cittadina sotto shock. In questi giornistava vivendo un clima di festa, in occasione di una serie di eventi culturali e musicali. Oggi era infatti prevista l’esibizione del noto rapper Fedez, un evento che avrebbe dovutore gioia e svago nella comunità.