Tacos e tv sul divano con la famiglia | il venerdì svedese nato grazie a una campagna di marketing

(Di sabato 14 settembre 2024) Se c’è una cosa che gli svedesi sanno fare bene è godersi il momento. Oggi il loro modo di vivere – per non parlare del modello educativo, studiato in tutto il mondo – è ammirato e imitato un po' ovunque, ma per chi èin quelle terre è la normalità. Parte di una cultura che ha fatto della lentezza la chiave della felicità, tanto da dedicare nomi appositi a piccoli rituali, come il fredagsmys, ilsera all’insegna deie un po’ di TV in. Fredagsmys: il piacere di mangiare sulcon laNulla di nuovo, per carità, ma per gli svedesi è un’abitudine irrinunciabile, appuntamento fisso da attendere con ansia.