Renato Vallanzasca esce dal carcere | Non mi ha insegnato nulla

(Di sabato 14 settembre 2024) "Io ho solo la mia parola, è l'unica cosa che ho. Sarà anche per questo che sono in galera da cinquant'anni, c'ho tutta una serie di princìpi miei che non riesco a non seguire, a costo di rimetterci le corna". È unche va oltre il mito del bel René, del boss della Comasina, quello che si racconta a Micaela Palmieri nella biografia "Malanotte. Rimpiango quasi tutto", uscita per Baldini+Castoldi a fine agosto, poco prima della decisione dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano di farlo uscire dal, dopo 52 anni di detenzione, per essere curato in una struttura assistenziale.