Paziente muore nel reparto di oncologia | 40 persone irrompono e devastano l’ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Solo pochi giorni fa fece molto scalpore l’irruzione in massa di un folto gruppo dialRiuniti di Foggia, dopo la notizia della morte di una parente 23enne, costringendo infermieri e dottori a barricarsi letteralmente in una stanza per impedire l’accesso dei facinorosi. Il personale medico, da tutta Italia, ha continuato a chiedere maggiore tutele ma, a distanza di pochi giorni, si è verificato un episodio molto simile. Teatro dell’ennesima vergognosa aggressione all’interno di un ospedale è Pescara, come riferito da Il Messaggero, dove una quarantina didi etnia rom ha fatto irruzione neldidel nosocomio di Pescara dopo l’annuncio della morte di un loro parente 60enne. La violenta irruzione in ospedale I fatti si sono svolti ieri mattina, venerdì 13 settembre, quando si è diffusa la notizia della morte di un 60enne di etnia rom.