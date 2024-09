Motta inizia a scartare la vera Juve Douglas Luiz e Koop arrivano i big | Sono felice giocheremo bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Non che ad agosto si sia scherzato, ma adesso si comincia a fare sul serio; il discorso vale per tutta la Serie A, ma soprattutto per la nuovantus di Thiago, pronta a tornare in campo in campionato, oggi pomeriggio contro l’Empoli alle 18, e martedì in quella Champions League dalla quale manca da un anno e che, a partire dalla sfida con il Psv Eindhoven, sarà qualcosa di inedito anche per i bianconeri. Un passo per volta, anzi: partita per partita, per utilizzare il mantra del tecnico italo-brasiliano, e allora ecco che, a dispetto dei 7 punti e degli zero gol subiti nelle prime tre partite contro Como, Verona e Roma, quella di stasera sarà la primantus di Thiago.