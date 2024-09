Monza-Inter Inzaghi sceglie Frattesi Dubbio in attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Le ultime scelte di formazione arriveranno soltanto domani, dopo il risveglio muscolare previsto in previsione di, il cui calcio d'inizio è fissato per domenica alle 20.45 all'U-Power Stadium. Simonesembra però orientato a puntare su un ex di turno, Davide, per provare a battere a domicilio la squadra di Alessandro Nesta. Nessuna dichiarazione oggi alla vigilia da Appiano Gentile, dove si sono allenati i nerazzurri, tornati a ranghi completi in seguito alla "fuga" dovuta alla pausa per le nazionali. L'dovrà giocare domani contro il, mercoledì a Manchester con il City di Guardiola (che oggi ha vinto 2-1 in rimonta contro il Brentford grazie alla doppietta del solito Haaland) e domenica 22 settembre nel derby col Milan. Anche per questo il tecnico dovrebbe gestire le forze, dando spazio a tanti giocatori, non solo ai soliti noti.